Party auf dem Kiez: „Pulverfass“ plant großes Jubiläum

Das „Pulverfass Cabaret“ an der Reeperbahn wird 50. Zu diesem feierlichen Anlass wird es am 10. September auf St. Pauli eine große Jubiläumsgala geben.

Ihren Anfang nahm die Hamburger Institution im Jahr 1973, damals noch als Striptease-Lokal in St. Georg. Heinz-Diego Leers übernahm es von seinem Vater und wollte daraus eine Diskothek mit Go-Go-Tänzern machen, doch die Travestiekünstler, die zur Eröffnung auftraten, begeisterten das Publikum dermaßen, dass das „Pulverfass“ ein Travestie-Theater wurde. 2021 übergab er die Leitung an Maximilian Protsch und Hendrik Kupfernagel, die das Haus renovieren ließen und „auf neue künstlerische Füße stellten“.

St. Pauli: Das „Pulverfass“ feiert 50-jähriges Bestehen

Heinz-Diego Leers starb am 1. Januar diesen Jahres im Alter von 78 Jahren. Heute, so schreiben die Betreiber, sei es „ein Denkmal in der Hamburger Unterhaltungs- und Kulturgeschichte“ in dem das Who is Who des Showgeschäfts ein und ausgehe, wie James Last, Udo Lindenberg oder Andrea Berg. Die Burlesque-Show „Pulverburlesque by Eve Champagne“ mit dem gleichnamigen Burlesque-Star ist eines der Aushängeschilder des Theaters.

Bis Ende August läuft noch eine „schrill-bunte“ Variety-Show mit dem Titel „Urban Jungle – die Zukunft wird heiß und wild“. Ab dem 17. Oktober startet zudem neu die musikalische Revue „Glücklich in 90 Minuten“ (Regie: Georg Münzel). (doe)