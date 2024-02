Neue Location für Hamburger Technoclub – plötzlich gibt es Probleme

Hamburgs Techno-Fans müssen sich noch gedulden: Der kürzlich geschlossene Club „PAL“ kann doch nicht wie geplant am 7. März an seinem neuen Standort am Congressplatz aufmachen. Das gaben die Macher auf Instagram bekannt.

„Trotz der Aussicht auf eine baldige Wiedereröffnung des ,PAL‘ müssen wir unsere Pläne für den Congressplatz 2 vorerst aufgeben“, schreiben die Clubbetreiber in dem sozialen Netzwerk. „Dies liegt an einer Reihe von Hürden, die wir nicht so schnell überwinden können.“

Die Wiedereröffnungsparty im März sei daher abgesagt. Wer auf der Plattform Xceed schon Tickets gekauft habe, bekomme in den kommenden Tagen sein Geld zurück.

Hamburger Technoclub „PAL“: Wiedereröffnung abgesagt

Was genau das für Hindernisse waren, lässt das „PAL“-Team offen. Auch zu einem Zeitrahmen, wann ungefähr der Laden wiedereröffnet wird, schreiben die Macher nicht. Der neue Standort – so er denn noch aktuell ist – soll ein flacher Vorbau des Hotels „Radisson Blu“ am CCH sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Kiez-Club „Molotow“ kann bleiben – zumindest vorerst

Seinen alten Standort an der Karolinenstraße neben dem Fernsehturm hatte das „PAL“ Ende 2023 nach neun Jahren aufgegeben. Fans hatten sich in den sozialen Medien bestürzt über die Schließung geäußert. (mp)