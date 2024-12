„So viele wie noch nie“: Schulsenatorin freut sich über Rekordzahl

In Hamburg starten viele Zehntklässler nach ihrer Zeit auf einer Stadtteilschule direkt eine Ausbildung. Mit Blick auf alle Schulformen waren es in Hamburg sogar so viele wie nie.

In Hamburg haben mehr als 2000 junge Menschen direkt nach der 10. Klasse eine Ausbildung begonnen. Das seien so viele wie nie, teilte die Schulbehörde in Hamburg mit. Die Schülerinnen und Schüler hatten direkt nach ihrer Zeit an Stadtteilschulen, Regionalen Bildungs- und Beratungsstellen (ReBBZ) und Schulen in privater Trägerschaft ihre Lehrzeit gestartet. Von den gut 4650 Abgängerinnen und Abgängern der Stadtteilschulen hatten knapp 43 Prozent direkt einen Ausbildungsplatz in der Tasche.

Hamburg: Mehr Azubis als im vergangenen Jahr

Fast 1400 junge Leute haben den Angaben zufolge zudem nach einer Ausbildungsvorbereitung ihre Berufsausbildung begonnen. Damit haben insgesamt fast 3500 Menschen in diesem Jahr eine Ausbildung angefangen. Das seien knapp 200 mehr als 2023. Das zeige, dass die gut verzahnten Angebote Hamburgs am Übergang von der Schule in den Beruf greifen, sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) laut Mitteilung.

Das könnte sie auch interessieren: Aus für Hamburgs Schule der kreativen Köpfe: Das sind die Gründe – so geht es weiter

Positiv sei auch, dass fast 1000 Menschen die Ausbildungsvorbereitung für Migrantinnen und Migranten (AvM-Dual) erfolgreich abschließen konnten. Das seien doppelt so viele wie 2023 gewesen. Etwa einem Drittel von ihnen gelinge es im Anschluss auch, einen Ausbildungsplatz zu ergattern. (dpa/mp)