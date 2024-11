Ausgerechnet die Profis im Geschäft um Aufmerksamkeit haben Schwierigkeiten, sich selbst zu vermarkten. Nach 26 Jahren gehen in einer der renommiertesten Werbeschulen Deutschlands, der Hamburg School of Ideas, die Lichter aus. Dabei wurden hier mehr als 1000 Kreative ausgebildet, die Hunderte Preise gewonnen und ihre Branchen geprägt haben. Wie konnte es so weit kommen?