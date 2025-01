Flagship-Store schließt an Hamburger Luxusmeile – Räumungsverkauf läuft

Das nächste große Mode-Aus in Hamburg: Benetton schließt seinen Flagship-Store am Neuen Wall. Damit verabschiedet sich die italienische Traditionsmarke komplett aus der Hansestadt.

Am Samstag, den 4. Januar, schließt Benetton seine letzte Filiale in Hamburg. Im Flagship-Store am Neuen Wall, erst 2020 nach aufwendigem Umbau eröffnet, läuft derzeit der Räumungsverkauf, wie das „Abendblatt“ berichtet. Die Schließung ist Teil eines globalen Sanierungsplans des Unternehmens.

Benetton verlässt Hamburg – Schwund am Neuen Wall

Benetton hatte in den letzten Jahren mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, die Rede ist von einem Verlust im Milliardenbereich. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen nun weltweit bis zu 500 Benetton-Filialen schließen – in Deutschland ist laut „Abendblatt“ neben Hamburg auch Nürnberg betroffen.

Der Abgang von Benetton ist nicht das erste prominente Aus am Neuen Wall: Im September musste der Herrenmodehändler Mientus schließen. Wie es mit dem Möhringhaus weitergeht, ist derzeit unklar. Der historische Gebäudekomplex beherbergt auch Marken wie Levi’s und das Modehaus Unger. (apa)