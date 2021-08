Aus Kabul gerettet: Hamburg nimmt 93 weitere Afghanen auf

93 weitere Gerettete aus Afghanistan sind am Samstag in Hamburg angekommen. Dies bestätigte ein Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr am Abend.

Die in Frankfurt/Main gelandeten Afghanen seien um 18.15 Uhr mit vier Bussen in der Erstaufnahme-Einrichtung in Rahlstedt eingetroffen. „Damit hat Hamburg seit Mittwoch mehr als 200 Menschen sicher untergebracht“, hatte Innensenator Andy Grote (SPD) in Erwartung der Geflüchteten getwittert. „Ich bin froh, dass so viele aus der Hölle von Kabul gerettet werden konnten.“

Erst am Freitag waren 57 Menschen aus Afghanistan in der Hansestadt eingetroffen. Die Geretteten werden den Angaben zufolge zunächst für einige Tage in der Erstaufnahme-Einrichtung am Neuen Höltigbaum im Stadtteil Rahlstedt untergebracht.