Auf A7-Mega-Baustelle: Hier wird es bald noch enger – was Autofahrer wissen müssen

Autofahrer aufgepasst: In der kommenden Woche sorgen Tagesbaustellen an der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen auf der A7 in Richtung Hannover für Einschränkungen. Wer dort unterwegs ist, muss sich auf geänderte Fahrführungen und mögliche Verzögerungen einstellen.

Von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr sowie am Freitag bis 15 Uhr werden einzelne Abbiegestreifen gesperrt. Die Zufahrtsrampe bleibt jedoch weiterhin offen.

Besonders eng wird es am Dienstag und Mittwoch

Am Montag, Donnerstag und Freitag sind der rechte Linksabbieger von der Walderseestraße zur Zufahrtsrampe sowie der rechte Fahrstreifen dicht. Am Dienstag und Mittwoch wird es noch enger – dann fällt zusätzlich der Linksabbieger in der Ausfahrtsrampe zur Walderseestraße weg.

Für Verkehrsteilnehmende auf der Ausfahrtsrampe gibt es eine Umleitung: Wer links abbiegen möchte, muss zunächst rechts abbiegen und dann auf der Behringstraße wenden. Als Grund für das Umleitungschaos werden Tiefbauarbeiten angegeben. (mp)