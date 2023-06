Große Telekom-Störung in Hamburg – auch Umland betroffen

Bei Telekom-Kund:innen in und um Hamburg steht das Telefon am Mittwochabend zumeist still. Der Kommunikations-Riese beklagt eine große Störung.

Seit dem Nachmittag komme es in Teilen von Hamburg (040, Hamburg Mitte), Seevetal (04105) sowie Rosengarten (04108) zu Beeinträchtigungen der Sprach-, Internet- und MagentaTV-Dienste im Festnetz als auch teilweise bei der Nutzung des Mobilfunks, teilte die Telekom mit. An der Behebung der Störung werde gearbeitet.

Störungen in Hamburg: Telekom, Vodafone, EWE betroffen

Auch bei anderen Anbietern kam es am Mittwoch offenbar zu Problemen. Das Portal „allestörungen.de“ verwies am frühen Abend auf mehrere hundert Störungsmeldungen von Vodafone-Kund:innen aus Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Stadtteil heißt nicht mehr so: Verwirrung durch falsches Telekom-Plakat

Zudem meldeten zahlreiche Kund:innen der Anbieter 1&1, O2 und EWE Tel Störungen über das Portal – allerdings in geringerem Ausmaße als die Probleme bei der Telekom. (dpa/fbo)