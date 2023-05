Auch in Hamburg: Luftfahrt-Riese schafft Tausende Jobs

Die Lufthansa startet eine Job-Offensive. Bis zum Jahresende will der Konzern in Europa 8000 offene Stellen besetzen. Auch ein Standort in Hamburg soll wachsen.

Insbesondere suche die Lufthansa „Pilot:Innen, Techniker:Innen oder Jurist:Innen“ an den Standorten Frankfurt am Main, München, Zürich, Wien und Brüssel, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Konzern startete am Montag seine zweite Rekrutierungskampagne.

Lufthansa startet Job-Kampagne – auch in Hamburg

Auch an Standorten der Tochter Eurowings und bei Lufthansa Technik in Hamburg-Fuhlsbüttel werden demnach neue Leute gesucht. Die Lufthansa hatte in der Corona-Pandemie mehr als 30.000 Stellen gestrichen.

Mit der Erholung von der Corona-Krise stellt der Konzern nun wieder mehr und mehr Menschen ein. Laut Ankündigung vom November 2022 plant der Konzern rund 20.000 Neueinstellungen in Europa.

Ein Teil dieser Stellen seien neue Arbeitsplätze, ein anderer Teil „der Ersatz von Mitarbeitern, die uns verlassen haben“, sagte damals ein Sprecher. (afp/mp)