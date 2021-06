Armut in Hamburg : In diesen Stadtteilen leben die meisten Kinder von Hartz IV

Diese Zahl ist für eine reiche Stadt wie Hamburg traurig. Fast jedes fünfte Kind ist von Hartz IV abhängig! Laut Statistikamt Nord bekamen Ende Dezember 2019 hamburgweit 19,6 Prozent aller Kinder bis 15 Jahren Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, also Hartz IV. In zwei Stadtteilen ist sogar mehr als jedes zweite Kind betroffen. Immerhin hat sich die Zahl minimal verbessert. Ende 2018 bekamen noch 20,5 Prozent der Kinder Hartz IV.

Den höchsten Anteil von Kindern, die von Hartz IV abhängig sind, gibt es in Billwerder. Dort sind es traurige 79,8 Prozent! In Billbrook ist der Wert ebenfalls extrem hoch, dort sind es 78,2 Prozent. Dazu muss man wissen, dass es sich bei diesen Stadtteilen um sehr dünn besiedelte Gebiete mit großen Flüchtlingsunterkünften handelt. Auch der Anteil an erwachsenen Hartz-IV-Beziehern ist dort hamburgweit am höchsten – er beträgt 56,8 Prozent in Billbrook und 47,1 Prozent in Billwerder.

Hamburg: In diesen Stadtteilen leben viele Kinder von Hartz IV

Auf Platz 3 dieser traurigen Rangliste liegt der Stadtteil Veddel. Dort beträgt der Anteil der Kinder unter 15 Jahre, die von Hartz IV abhängig sind, 45 Prozent (2018: 43,3 Prozent).

Weiter geht es mit dem kleinen Stadtteil Borgfelde. Dort beziehen 44,6 Prozent der Kinder unter 15 Jahren Hartz IV. Es folgen Steilshoop (43,7 Prozent), Kleiner Grasbrook/Steinwerder (39 Prozent), Dulsberg (38,8 Prozent), Jenfeld (38,1 Prozent), Harburg (36,4 Prozent), Rothenburgsort (36,4 Prozent) und Billstedt (36,2 Prozent) und Wilhelmsburg (35,6 Prozent).

Hamburg: Hier leben die wenigsten Kinder von Hartz IV

Und wo gibt es die wenigsten armen Kinder? Antwort: In den ländlichen Stadtteilen Spadenland und Tatenberg lebt offiziell kein einziges Kind in Mindestsicherung – dort gibt es allerdings auch nur ein paar Hundert Bewohner. Es folgen Nienstedten (0,4 Prozent), Groß Flottbek (0,7 Prozent), Wellingsbüttel (1,4 Prozent), Eppendorf (2,3 Prozent), Sasel (2,4 Prozent), Hoheluft-Ost (2,6 Prozent), Blankenese (2,8 Prozent), Rotherbaum (2,8 Prozent), Wohldorf-Ohlstedt (3 Prozent) und Hoheluft-West (3,2 Prozent).

Der Regelsatz für Kinder, deren Eltern Hartz IV bekommen, ist unterschiedlich hoch. Null bis Fünfjährige erhalten über ihre Eltern 245 Euro, Sechs- bis 13-Jährige 302 Euro, 14- bis 17-Jährige 322 Euro und 18-24-Jährige 339 Euro. Der Regelsatz für Erwachsene beträgt 432 Euro. Ab 2021 werden die Sätze leicht angehoben.