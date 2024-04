Die besten Aprilscherze: So hat sich Hamburg reingelegt

Na, wie oft wurden Sie am Montag reingelegt? Am 1. April werden ja traditionellerweise Quatsch-Nachrichten verbreitet, dass sich die Balken biegen. Auch in Hamburg waren einige Aprilscherze im Umlauf. Die MOPO stellt hier die drei besten vor.

FC St. Pauli: Gender-Zwang am Millerntor!

Der FC St. Pauli verbietet gender-ungerechte Sprache. Wie der Verein mitgeteilt hat, wolle man zum kommenden Heimspiel 30.000 Flugblätter mit verbindlichen Sprachregelungen verteilen. So sind in Zukunft Begriffe wie Mannschaft oder Sechszehner nicht mehr zulässig.

Fans – und Fan:innen – sollen nun beim Betreten des Stadions einem Sprachtest absolvieren. Drei von fünf vorgegebenen Begriffe müssen korrekt gegendert werden. Alternativ kann man auch einfach einen Mitgliedsausweis der Antifa vorlegen, dann kommt man ohne Sprachtest rein.

Neuerung am Millerntor: Künftig wird gender-ungerechte Sprache verboten. Zum kommenden Heimspiel wird der Verein 30.000 Flugblätter mit verbindlichen Sprachregelungen verteilen. Auch die Namen der Verantwortlichen werden nun gegendert. ⤵️#fcsphttps://t.co/lCoJaKDryB — FC St. Pauli (@fcstpauli) April 1, 2024

Und auch die Namen der Verantwortlichen und der Spieler müssen in Zukunft gegendert werden. Cheftrainer Fabian Hürzeler wird ausschließlich als Fabian Hürzeler:in vorgestellt und Sportchef Andreas Bornemann wird im monatlichen Wechsel zu Andreas Bornefrau.

Präsident*in Oke Göttlich kündigte zudem an, gegen kaum verständliche Dialekte wie Bayerisch vorgehen zu wollen. „Diese Dialekte schließen viele Menschen aus und sind somit elitär“, so Göttlich. Was Anti-Gender-König Markus Söder wohl davon hält?

Immobilienunternehmen baut Mini-Elbtower in Winsen (Luhe)

Das Unternehmen Schröder Immobilien will in Winsen (Luhe) den Elbtower im Miniatur-Format nachbauen – den „Luhetower“. Dort sollen – im Gegensatz zum Original – auch Wohnungen entstehen. Flugtaxis sollen eine gute Anbindung von Winsen nach Hamburg garantieren. Na, hoffentlich wird der „Luhetower“ nicht zu einem solchen Bau-Desaster wie sein großer Bruder …

Turbo-Wasser in Bäderland-Becken

Bei Bäderland gibt es jetzt eine neue, patentierte Wassermischung in den Becken – und die sorgt für neue Rekord-Zeiten! Das Turbo-Wasser hat nämlich einen deutlich geringeren Widerstand, weshalb Schwimmerinnen und Schwimmer viel schneller vorankommen.

Der neue Wasser-Mix gibt es nun im Sportbecken in Ohlsdorf und im Schwimmbad „Festland“ in Altona. Getestet wurde das Turbo-Wasser schon in der Alsterschwimmhalle – und hat da auf ganzer Linie überzeugt. April, April! (elu)