Neuer Ansturm aufs 9-Euro-Ticket: HVV warnt vor technischen Problemen

Zum Spottpreis einen Monat lang deutschlandweit mit Bussen und Regionalbahnen fahren: Das 9-Euro-Ticket ist ein Riesen-Erfolg. Ab morgen brauchen die Nutzer ein neues Ticket für den Juli – der HVV rät dringend, schon jetzt zuzugreifen.

Da das bisherige Ticket am Mittwoch um 24 Uhr seine Gültigkeit verliert, müssen die Nutzer sich ab Freitag die neue Monatsfahrkarte für den Juli kaufen. Das könnte angesichts der enormen Beliebtheit des Angebots zu Problemen führen, warnt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV).

„Wir befürchten am Freitag einen großen Andrang an den Servicestellen und auch in der App kann es zu Ruckeleien und Wartezeiten kommen“, sagt HVV-Sprecher Rainer Vohl zur MOPO. „Daher raten wir allen, die Wartezeiten vermeiden möchten, sich bereits vorher das 9-Euro-Ticket für den Juli zu kaufen. Das Ticket kann an allen Servicestellen, im Online-Shop, in der HVV-App und in den Bussen erworben werden.“

Ansturm aufs 9-Euro-Ticket: HVV warnt vor Server-Problemen

Das 9-Euro-Ticket ist im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ein großer Erfolg. Bisher wurden bereits 935.000 Tickets verkauft, teilte der Verkehrsverbund am Mittwoch mit. Gleichzeitig seien die Fahrgastzahlen spürbar angestiegen. Sie hätten fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Badeseen, Action, Kultur: Echte Geheimtipps für das 9-Euro

Im Ferienmonat Juli werde das Interesse am 9-Euro-Ticket voraussichtlich weiter groß sein, prognostiziert der HVV. Dazu trage nicht zuletzt die bundesweite Gültigkeit des Angebots bei. (aba/tst)