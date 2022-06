Pfingst-Wochenende im Norden: Volle Züge und Staus auf Autobahnen

Härtestest für Pfingsturlauber: Im Regionalverkehr wird es wenige Tage nach Einführung des 9-Euro-Tickets proppenvoll. Autofahrern geht es nicht besser: Auf den Autobahnen Richtung Küste bilden sich kilometerlange Staus.

Knallvolle Bahnsteige, Menschenmassen, die in Waggons drängen: Twitter-User posten Bilder vom Hamburger Hauptbahnhof, fragen ironisch: „Hamburg oder Mumbai?“ Es ist das erste lange Wochenende nach Einführung des 9-Euro-Tickets – und mit einigen Tagen Verzögerung setzt der Ansturm auf die Regionalbahnen nun mit voller Wucht ein.

Zum Start des Pfingstwochenendes wurden die Züge am Hamburger Hauptbahnhof voll.

„Räder können derzeit nicht mitgenommen werden“, twittert etwa der Metronom bereits am Freitagabend. Dabei hatten Bahn- und Busunternehmen bereits im Vorfeld angekündigt, die Kapazitäten, wo es noch geht, zu erhöhen. Die Nordbahn will zwischen Büsum und Heide zusätzlich Busse fahren lassen und setzt zwischen Hamburg und Itzehoe verlängerte Züge ein.

9-Euro-Ticket gültig: In den Bahnen wird’s voll

So sah es heute in Hamburg Hauptbahnhof aus. Dass wir keine Fahrräder mehr mitnehmen (können), ist denken wir verständlich. #9euroticket https://t.co/tQ2ro2u2d2 — metronom unterwegs (@metronom_ntrwgs) June 3, 2022

Am Hamburger Hauptbahnhof waren Züge und Bahnsteige es bereits am Freitagabend überfüllte. „Wegen des Feiertagswochenende haben wir gerade ein erhöhtes Fahrgastaufkommen“, erklärte eine Bahnsprecherin.

Auch am Samstag stehen die Pfingstausflügler dichtgedrängt an den Bahnsteigen am Hauptbahnhof. Aufnahmen auf Twitter zeigen, wie zahlreiche Reisende auf ihre Züge warten.

In Regionalzügen war es am Freitag voll.

Die Bahn empfiehlt, sich vorab auf der Internetseite über die erwartete Auslastung der Züge zu informieren. Zudem rät die Sprecherin den Reisenden, auf sehr frühe oder sehr späte Züge auszuweichen. Das Gleiche empfiehlt der ADAC auf den Autobahnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Start des 9-Euro-Tickets: Ansturm in Hamburg fällt ins Wasser

„Die Reiselust der Deutschen dürfte in diesem Jahr wieder so hoch sein wie vor Corona“, teilte der ADAC bereits vor dem langen Wochenende mit. Vor allem auf den Fernstraßen und zur Küste erwartet der Automobil-Club viel Verkehr. Niedersachsen und Bremen hängen noch einen schulfreien Tag nach Pfingsten dran, in Mecklenburg-Vorpommern ist sogar die gesamte Woche kein Unterricht.

A1 und A7 Hamburg: Stau am Pfingstwochenende

Die ersten Pfingsturlauber stauten sich bereits am Freitag auf der A1: Dort stockte der Verkehr Richtung Norden um 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Stapelfeld auf unfassbare 35 Kilometer Länge.

Am Samstagmittag sieht es etwas entspannter aus. Laut der Verkehrsleitzentrale staut es sich am Mittag auf der A1 in Richtung Norden zwischen Kreuz Maschen und der Norderelbe auf sechs Kilometer. Auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg stehen Autofahrer zwischen Volkspark und Elbtunnel drei Kilometer im Stau. In die Gegenrichtung staut es sich zwischen Hamburg Heimfeld und Waltershof auf fünf Kilometer.