Am Sonntag kommt es wegen vorbereitender Umbauarbeiten zu Sperrungen und Verengungen auf der B5. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die B5 wird in Fahrtrichtung Hamburg-Zentrum zwischen den Anschlussstellen Mümmelsmannsberg und Billstedt-Mitte am Sonntag, den 11. Juli, zwischen 8 Uhr und 15 Uhr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die U11 ab der Anschlussstelle Mümmelsmannberg. Die Umleitung führt schließlich über die Anschlussstelle Billstedt-Mitte zurück auf die B5. In Richtung Bergedorf verengt sich die Straße auf zwei Spuren. Im Baustellenbereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein „Laster-Laster“ im Graben – Stundenlange Sperrung auf A1

Grund für die Sperrung ist die geplante Öffnung der Ausfahrtsrampe der A1 an der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. (mp/jw)