Blitz-Hitze: Am Sonntag kommt der Sommer (kurz) zurück

Nachdem Hamburg vor wenigen Tagen den heißesten Tag seit Beginn der Temperaturmessungen erlebt hat, herrscht zum Start ins Wochenende eher herbstliches Wetter, mit Wind und Wolken. Kurzfristig soll die Temperatur aber wieder hochschießen, wenn auch (glücklicherweise) nicht mehr in Rekordhöhe.

Am vergangenen Mittwoch wurde mit 40,1 Grad Celsius die höchste Jahrestemperatur in Deutschland gemessen –und zwar in der Messstation des Deutschen Wetterdienstes in Neuwiedenthal. Seither ist es in Hamburg rund 20 Grad kühler geworden, gelegentlich gibt es kleine Schauer. Aber: Am Sonntag (nach einer kühlen, wolkenarmen Nacht mit zeitweise gar einstelligen Temperaturen) werden wieder 26 bis 28 Grad erreicht, am Montag gar bis zu 32 Grad – bevor es dann ab Nachmittag teilweise heftigen Regen bis hin zu lokalen Unwettern gibt.

So wird Hamburgs Wetter in den nächsten Tagen

Für den kurzen Hitze-Ausreißer am Sonntag und Montag ist das Hoch „Lebrecht“ verantwortlich, das am Wochenende von Frankreichs Atlantikküste über Süddeutschland bis ins östliche Mitteleuropa zieht, wie Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt.

Nach dem Wochenende bestimmt Tief „Daniela“ das Wetter im Norden

Montagnacht wird es wechselhaft mit einigen Schauern, es kühlt auf 14 bis 17 Grad ab. Am Dienstag soll es bei höchstens 23 Grad in Hamburg immer wieder mal regnen, während der Wind frisch von Westen her weht. Vereinzelt soll es dann auch noch in der Nacht auf Mittwoch weiterregnen, während das Thermometer voraussichtlich zwischen elf und 15 Grad anzeigt. Der Wind nimmt dabei ab.

Grund für das Ende der Blitz-Hitze ist das Tiefdruckgebiet „Daniela“, das sich von Irlands Westküste her zwischen „Lebrecht“ und das Azorenhoch drängt, und kurzfristig das Wetter in ganz Deutschland bestimmen wird: „Das heißt, es kommen in der Nordwesthälfte Schauer und Gewitter auf, die durchaus Unwetterpotential besitzen“, so Martin Jonas. Ob „Daniela“ die komplette nächste Woche bestimmt, wird sich dann noch zeigen.