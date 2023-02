Nach den unglaublichen Hitzetagen in dieser Woche, haben die Hamburger sich eine Auszeit mit etwas kühleren Temperaturen verdient. Bei bis zu 27 Grad am Sonntag bietet Hamburg die perfekten Events und Ausflugsmöglichkeiten. Egal ob eine Wanderung mit Alpakas, eine wilde Achterbahnfahrt oder den Körper auspowern auf der Tanzfläche: Die MOPO gibt einen Überblick.

Der Sommer-Dom ist wieder da!

Seit Freitag können sich Kirmesfreunde wieder auf jede Menge Action freuen. Der Sommerdom beginnt und steht bis zum 21. August für Fahr- und Spielspaß bereit. Ob sündige Leckereien, schnelle Achterbahnfahrten, kühle Drinks und vieles mehr – auf dem Heiligengeistfeld ist für jeden etwas dabei. Los geht es ab 15 Uhr. An den Wochenenden schließt der Hamburger Dom um halb 1, in der Woche um 23 Uhr.

Festival im Herzen von St. Pauli

Vom 22. bis 24. Juli 2022 verwandelt sich der Spielbudenplatz im Herzen von St. Pauli in ein riesiges Freilufttheater. Der gesamte Platz wird an diesem Wochenende in mehrere sogenannte „Spielplätze“ aufgeteilt, auf denen die Zuschauer 121 Programmpunkte erleben können. Mit dabei sind rund 15 Acts aus den Bereichen Artistik, Zauberei, Comedy, Musik und Kuriositäten. Das Spektakel ist kosten- und barrierefrei. Hier die Öffnungszeiten: Freitag von 16 – 23 Uhr, Samstag von 14 – 23 Uhr und Sonntag von 11.30 – 21 Uhr.

Sommerspaß im Wildpark Schwarze Berge

Sommer, Sonne, Ferien und im Wildpark Schwarze Berge steppt der Bär! Am Samstag und Sonntag verwandelt sich das idyllische Gelände vor den Toren Hamburgs in einen bunten Abenteuerspielplatz für Groß und Klein. Nicht nur die Tiere und ihre Tierpfleger haben sich für dieses Fest herausgeputzt, auch die Imker auf der Streuobstwiese und die Falkner im Freigehege bieten den Besuchern mit faszinierenden Programmen einen erlebnisreichen Tag. Seilklettern in den Bäumen, springen in der Hüpfburg oder spazieren mit Alpakas – hier ist für jeden etwas dabei. Wo? Am Wildpark 1 in Rosengarten. Einlass ab 8 Uhr, Ende um 18 Uhr.

Eine Hüpfburg steht bereit für die Kleinen. Wildpark Schwarze Berge GmbH & Co. KG Eine Hüpfburg steht bereit für die Kleinen.

A+ Modenschau – kreative Plattform für den Hamburger Designnachwuchs

„Shine und Sein“ ist das Thema der Modenschau am Samstag von Studierenden aus dem Studiengang Modedesign der HAW Hamburg. In drei Runden, um 13 Uhr, 16 Uhr und 19 Uhr, präsentieren die Kreativen in einer inszenierten Show ihre aktuellen Studienprojekte und Abschlussarbeiten – in diesem Jahr in der Kulturkirche Altona in der Max-Brauer-Allee 199. Interessierte können sich hier für 20 Euro Tickets kaufen.

Am Samstag findet eine krative Modenschau in Hamburg statt. HAW Hamburg Am Samstag findet eine krative Modenschau in Hamburg statt.

Design-Messe in Hamburg: Stöbern, schnacken und Geschäfte machen

Mehr als 640 Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien präsentieren von Samstag bis Montag ihre abwechslungsreichen Sortimente mit originellen Ideen und angesagten Designs in den Hamburger Messehallen am Messeplatz (St. Pauli). Fünf Produktgruppen erstrecken sich von Westen nach Osten durch insgesamt acht Hallen. In den fünf Themenbereichen Stil und Design, Haus und Garten, Küche und Genuss, Geschenke und Papeterie und Schmuck und Mode gibt es einiges zu entdecken.

In den Messehallen kann am Wochenende gestöbert werden. Hamburg Messe und Congress GmbH In den Messehallen kann am Wochenende gestöbert werden.

„Tekkno Ist Grün“ im Harburger Stadtpark

Es ist die erste „Tekkno Ist Grün“-Party nach Corona. Zeitgleich feiert die Partyreihe ihr elfjähriges Bestehen. Deswegen wird am Samstag von 15 bis 23 Uhr an der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark ordentlich getanzt. Die Location befindet sich am Außenmühlenteich, Zugang über Marmstorfer Weg. Zutritt ab 18 Jahren, das Mitbringen von eigenen Getränken ist verboten. Tickets gibt es vor Ort für 18 Euro.

Richtfest vom MS Artville

Am Samstag ab 14 Uhr findet des Richtfest des kreativen Events MS Artville statt. Beim Symposium „The art of protest“ sprechen in diesem Jahr Arne Vogelgesang, Eiffe for President, Eine Stadt wird bunt und viele mehr. Es gibt ein Live-Mal-Battle, Workshops und Musik. Das Event findet an der Alten Schleuse 23 (Wilhelmsburg) statt. Tickets gibt es hier für 17 Euro.

Verkürzt die Wartezeit auf das „Dockville“: das Kunstfestival „MS Artville“ in Wilhelmsburg (Archivfoto) Pablo Heimplatz Verkürzt die Wartezeit auf das „Dockville“: das Kunstfestival „MS Artville“ in Wilhelmsburg (Archivfoto)

Raven im Edelfettwerk

Im Edelfettwerk wird mal wieder richtig doll gefeiert. Unter dem Motto „Lauter liebe Leute“ werden mindestens acht DJs tanzbare Techno-Mukke spielen und die Stimmung einheizen. Das Edelfettwerk ist wie immer speziell dekoriert, es gibt Speisen und natürlich kühle Getränke. Für 15,48 Euro bekommen feierwütige Hamburger vor Ort ein Ticket. Das Edelfettwerk befindet sich in der Schnackenburgsallee 202 (Eidelstedt). Los geht’s ab 13.30 Uhr, vorbei ist es um 23 Uhr.

Fahrradtour mit dem BUND

Der BUND macht eine Radtour mit interessierten Hamburgern. Auf einer Strecke von 13 Kilometer beantworten Gewässerexperten Fragen rund um Umwelt und Natur. Am Samstag um 15 Uhr wird am Baumwall losgeradelt. Schluss ist um 19 Uhr in Fuhlsbüttel. Wichtig: Anmeldungen sind unter anmeldung@bund-hamburg.de oder telefonisch unter 600 387 00 möglich. Die Tour ist kostenlos.

Das Ende von 3001 Filmnächte im Schanzenkino

Die 3001 Filmnächte im Schanzenpark (Sternschanze) gehen am Sonntag zu Ende. Zum Schluss wird der Filmklassiker „Leon, der Profi“ gezeigt. Die Story: Leon verdient sein Geld als Auftragskiller. Er achtet jedoch auf zwei Regeln: keine Frauen und keiner Kinder. Das gilt auch für sein Privatleben. Aber dann tritt die zwölfjährige Mathilda in das Leben des Killers. Und die braucht seine Hilfe! Der Film startet um 22 Uhr, Einlass ist um 21 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Das Schanzenkino bei einer Vorführung. Stefan Boekels Das Schanzenkino bei einer Vorführung.

Hier wird die Deutsch-Japanische Freundschaft gefeiert

Am Sonntag wird im Lichtmess Kino (Ottensen) im Rahmen der Veranstaltung „160+1 Jahre Deutsch-Japanische Freundschaft“ den Hamburgern Sake ins Glas gefüllt – eine geschmackliche Reise durch Nordost-Japan. Die Veranstaltung ist kostenlos. Los geht es um 14 Uhr, vorbei ist es um 21 Uhr. Wo? Gaußstraße 25.

Führung durch Hamburger Unterwelten

Interessierte können um 16 Uhr für 10 Euro eine Führung durch Hamburger Unterwelten machen. Der Schnellfischtunnel ist ab Sonntag wieder geöffnet. Das fanszinierende Bauwerk konnte jahrelang nicht betreten werden. Nun hat der Hamburger Unterwelten e. V. ein Konzept entwickelt, das es erlaubt, Neugierige alle 14 Tage durch den spannenden Tunnel zu führen. Der Eingang befindet sich in der Präsident-Krahn-Straße in Altona-Nord. Tickets gibt es hier.