Am Morgen nach dem Mega-Streik: So ist die Lage im Norden

Einen ganzen Tag lang stand der Verkehr in Deutschland weitgehend still. Am Dienstag morgen fliegen Flugzeuge wieder, fahren Busse und Bahnen. Die Wiederaufnahme des Betriebs verlief im Norden ohne größere Probleme.

Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG hat es am Hamburger Flughafen am frühen Dienstagmorgen wieder erste Abflüge gegeben. Mit etwas Verspätung sind um kurz nach 6 Uhr die ersten Flüge etwa nach Thessaloniki, Frankfurt und München gestartet, wie der Airport auf seinen Internetseiten anzeigte.

Hamburg: Erste Flüge nach Mega-Streik gestartet

Am Montag waren wegen des Warnstreiks in Hamburg sämtliche Abflüge und mehr als die Hälfte aller vorgesehenen Landungen abgesagt worden. Im Schiffsverkehr lösten sich Folgen des Streiks ebenfalls auf. Die Lotsenversetzer im Hamburger Hafen wollten ab 6 Uhr ihre Arbeit wieder aufnehmen, so dass wieder Lotsen an Bord der Schiffe gelangen können. Auch der Nord-Ostsee-Kanal sollte wieder geöffnet werden.

In Schleswig-Holstein lief der Bahnverkehr am Dienstagmorgen wieder weitgehend normal. „Derzeit sind keine Linien der DB Regio Schleswig-Holstein beeinträchtigt“, teilte die Deutsche Bahn auf ihren Internetseiten mit. Insbesondere im Fernverkehr der Deutschen Bahn müssen sich Fahrgäste am Dienstag allerdings noch für einige Zeit auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, wie ein Bahnsprecher sagte. Es brauche einige Stunden, bis die ICE- und IC-Züge sowie das Personal dort sind, wo sie gebraucht würden.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Hamburg: Schneefälle sorgen für Chaos auf den Autobahnen

Auch in Niedersachsen fahren S-Bahnen und Regionalzüge nach Bahn-Angaben wieder, nur im Fernverkehr könne es noch vereinzelte Ausfälle geben. Am Flughafen Hannover-Langenhagen wurde der Betrieb nach Mitternacht planmäßig wieder aufgenommen. Der erste Flug flog um 1.40 Uhr nach Antalya, sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen. Auch am Bremer Flughafen läuft der Flugverkehr wieder, der erste Flug startete dort um 6.15 Uhr und ging nach Frankfurt am Main, sagte ein Sprecher.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten für Montag gemeinsam zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Betroffen waren neben der Eisenbahn und dem Luftverkehr auch der öffentliche Nahverkehr in mehreren Bundesländern sowie der Schiffsverkehr. (dpa/mp)