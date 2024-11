Heute ist es so weit: Beliebter Weihnachtsmarkt öffnet wieder!

Strip-Shows, Kekse in Form einer Vulva, Penisse als Deko für den Weihnachtsbaum und Glühwein aus Bechern mit frivolen Motiven: Hamburgs sündigster Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn öffnet wieder seine Pforten.

Am Montag (16 Uhr) startet „Santa Pauli“ auf St. Pauli in seine bereits 18. Saison. Offiziell eröffnet der frivole Weihnachtsmarkt am Abend (18 Uhr) mit einer halbstündigen Santa-Pauli-Geburtstagsshow.

Die Veranstalter versprechen prickelnde Unterhaltung, eine Showeinlage von Burlesque-Star Eve Champagne und einen Rückblick auf die vergangenen Jahre. Am Abend gibt es zudem Musik auf die Ohren – Thorsten Zeitnitz & The Dørdie Roots stehen dafür live auf der Bühne. „Santa Pauli“ hat bis zum 23. Dezember jeden Tag geöffnet. Der Eintritt ist frei. (dpa/mp)