Noch ist nur ein Baugerüst zu erkennen. Doch schon bald soll am Gänsemarkt das neue „Living Hotel“ eröffnen – mit einem „St. Ribs“-Restaurant, das allen Hamburgern offen steht. Nicht nur das Hotel richtet sich an spezielle Gäste, auch das Lokal hat ein besonderes Konzept. Die MOPO erklärt, welche Speisen in den bisherigen Standorten am beliebtesten sind, wann es losgehen soll – und wie die Inhaber ihre fleischlastiges Karte verteidigen.

Wo früher Bürogebäude standen, soll im Sommer 2025 das neue „Living Hotel“ eröffnen. Hinter der historischen Fassade in der Büschstraße 7 (Neustadt) am Gänsemarkt ist ein sechsgeschossiger Neubau entstanden. Ursprünglich stand hier ein Gebäude, das das Architekturbüro „Frejtag & Wurzbach“ 1908 entworfen hatte und 1928 erweitert wurde. Die Fassade wurde in den 50er Jahren mit Sandsteinen verkleidet. Und diese hat der neue Eigentümer, das Immobilienunternehmen „Derag“, nun erhalten. Knapp 90 Zimmer wird das Hotel haben, die meisten sind für Langzeit-Gäste mit einer kleinen Küchenzeile ausgestattet.