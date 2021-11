Hamburg: Betrunkener wirft E-Scooter auf Bahngleise

Am Sonntagabend ließ ein Hamburger offensichtlich seine Wut an einem E-Scooter aus. Betrunken warf er das Fahrzeug auf die Gleise des Hamburger Hauptbahnhofs – und löste so Betriebsstörungen aus.

Gegen 20.30 Uhr nahmen Bundespolizisten den 36-Jährigen auf der Altmannbrücke in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam. Von dort aus hatte der Mann den E-Scooter mit Schwung auf die unter der Brücke führenden Gleise geworfen, so teilt die Polizei Hamburg mit. Ein Zeuge rief daraufhin die Polizei.

Betriebsstörung durch E-Scooter

Die Bundespolizei veranlasste umgehend eine Streckensperrung des S- und Fernbahnverkehrs sowie eine entsprechende Stromabschaltung der S-Bahnstromschienen, doch für den Roller war es bereits zu spät. In Einzelteilen sammelten Beamte den zerstörten E-Scooter aus dem Gleisbett.

Das könnte Sie auch interessieren: E-Scooter-Fahrerin in Hamburg von Bus erfasst

Der Beschuldigte wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof gebracht, wo ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,46 Promille ergab. Die Überprüfung der Personalien ergab drei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Betrug.

Gegen den Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder entlassen. (se)