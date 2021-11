Verkehrsunfall in Fuhlsbüttel: An der Kreuzung Schlehdornweg/Erdkampsweg ist am Freitagmorgen eine Frau auf einem E-Scooter von einem Bus erfasst und verletzt worden. Das teilte die Hamburger Polizei mit.

Den weiteren Angaben nach soll die Busfahrerin bei Grünlicht zeigender Ampel abgebogen sein, dabei erfasste sie die Frau. Die stürzte zu Boden, verletzte sich am Fuß und kam anschließend in ein Krankenhaus.

E-Scooter-Fahrerin in Hamburg von Bus erfasst

Der Roller blieb unter dem Bus liegen. Die Beamten inspizierten den Tatort und befragten Zeugen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Ein größerer Stau blieb aus. (dg)