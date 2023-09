Am Donnerstag heulen alle Sirenen – warum das kein Grund zur Panik ist

Um Punkt 11 Uhr heulen am kommenden Donnerstag in Hamburg alle Sirenen: Anlässlich des bundesweiten Warntags testet auch Hamburg seine Warnsysteme. Worauf sich Hamburger einstellen müssen und weshalb Warntage so wichtig sind.

Um im Fall von Gefahren die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen, benötigt es effektive Warnmittel. Am Donnerstag, den 14. September, will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) diese Warnmittel testen, wie zuletzt im Dezember 2022.

Am Donnerstag ist bundesweiter Warntag

Um 11 Uhr wird an jenem Tag über das Warnsystem des BBK, dem Modularen Warnsystem, eine Testwarnung veröffentlicht und an zahlreiche Empfänger gesendet. Dazu zählen Redaktionen, Rundfunk- und Fernsehanstalten und auch Nutzer von Warn-Apps wie„KatWarn“ oder „NINA“, der Notfall-, Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Auch unter Hamburgern wird „NINA“ bereits viel genutzt – mehr als 360.000 Hamburger haben die App bereits auf ihren Smartphones installiert. Die Testwarnung soll zusätzlich auch auf den digitalen Werbetafeln im Stadtgebiet angezeigt werden.

Auch die im vergangenen Jahr eingeführte Technik „Cell Broadcast“ soll am Warntag erneut getestet werden. Hierbei handelt es sich um einen Mobilfunkdienst, durch den eine Warnnachricht direkt an Smartphones in einem Gefahrengebiet gesendet wird. Das Handy gibt daraufhin einen lauten Ton von sich. Da ein Handy jedoch über die aktuelle Software verfügen und entsprechende Voraussetzungen zum Empfang erfüllen muss, werden wahrscheinlich nicht alle Handys eine solche Warnmeldung erhalten.

Hamburg testet alle Sturmflutsirenen an der Elbe

Den bundesweiten Warntag nimmt Hamburg zusätzlich zum Anlass, all seine 123 Sturmflutsirenen an der Elbe zu testen. Ebenfalls um 11 Uhr ertönt von diesen Sirenen dann ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton. Um Hamburger damit jedoch nicht allzu sehr zu erschrecken, soll kurz vorher erneut über NINA und auf digitalen Werbetafeln auf den Test der Sturmflutsirenen hingewiesen werden.

Diese Tafeln stehen in der Nähe der Elbe in den Bezirken Altona, Hamburg-Mitte, Bergedorf, Harburg und in den Vier- und Marschlanden. Die Entwarnung wird um 11.45 Uhr mit einem einminütigen Dauerton signalisiert. Insbesondere in der Zeit vom 15. September bis 31. März des Folgejahres kann es in tiefgelegenen Gebieten und im Hamburger Hafen zu einer Gefährdung durch Sturmfluten kommen, warnt der Senat. (mwi)