Alsterschwäne verlassen Winterquartier – endlich wieder vor Publikum

Jedes Jahr wieder müssen die rund 120 Alsterschwäne im Herbst in ihr Winterquartier und dürfen im Frühjahr wieder raus. In den vergangenen zwei Jahren geschah das coronabedingt ohne viele Zuschauer. Am Dienstag sieht das anders aus.

Fast ein halbes Jahr lang mussten die Hamburger Alsterschwäne in ihrem Winterquartier ausharren. Um sie zudem vor der Vogelgrippe zu schützen, lebten die Tiere hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt unter einem Dach.

Vor Publikum: Alsterschwäne verlassen Winterquartier

Nun steht endlich wieder Schwimmen unter freiem Himmel an: Die rund 120 Alsterschwäne dürfen am Dienstag (10.00 Uhr) ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich verlassen und wieder ihre angestammten Brutgebiete in der Alster und den Kanälen aufsuchen.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wurde der Termin vorher öffentlich bekannt gegeben. Damit können nun wieder viele Menschen das Spektakel an der Alster und an der Rathausschleuse beobachten. Das sei ein total tolles Gefühl, sagte Schwanenvater Olaf Nieß kurz vor dem Ende der Winterquartierszeit.

Das Hamburger Schwanenwesen hat eine jahrhundertelange Tradition. Das Amt des Schwanenvaters gibt es seit 1674. Die Schwäne gelten als eines der Wahrzeichen der Hansestadt. (mp/dpa)