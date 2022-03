Alles wird aus Hanf gemacht: Dieser Laden kommt nach Hamburg

Bio-Produkte aus Hanf sind keine Seltenheit mehr in den Ladenregalen. Hanfsamen, Hanföl oder sogar Hanf-Drinks als Milchersatz gehören fest zu den Sortimenten von Supermärkten oder Drogerien. Eine kleine Kette setzt sogar auf ein Sortiment komplett aus Hanf – und ist ab sofort auch in Hamburg vertreten.

Rund 400 Produkte aus Hanf umfasst das Angebot von „Hanf – der etwas andere Bioladen“. Nudeln, Mehl, Käse, Tee, Öle, Badesalz oder sogar Tierfutter – das bekommen Interessierte in Hamburg ab sofort auch im Nedderfeld Center (Nedderfeld 70) zu kaufen. Denn dort und im Einkaufscenter „Stadtzentrum Schenefeld“ am Kiebitzweg in Schenefeld (Kreis Pinneberg) hat die spezielle Ladenkette am Donnerstag ihre ersten Standorte im Norden eröffnet.

Hamburg: Hanf-Fachladen zieht ins Nedderfeld Center

Insgesamt auf 19 Filialen kommt die 2017 gegründete und nach eigenen Angaben größte mitteleuropäische Hanf-Ladenkette damit. Das erste Geschäft entstand in München, auch in Luxemburg und Österreich gibt es bereits Filialen.

„Hanf – der etwas andere Bioladen“ im Nedderfeld Center.

Vom Cannabis-Öl bis hin zum Spülmittel: Das gibt es alles im „Hanf – der etwas andere Bioladen“

Im diesem Bio-Markt gibt es sogar Körperpflege aus Hanf.

Auch Hanfkekse gibt es im Hanf-Laden in Nedderfeld Center.

Bücher über Cannabis im „Hanf – der etwas andere Bioladen“.

Die neuen Läden in Hamburg und Schenefeld haben die Kund:innen quasi selbst zu verantworten. Im Online-Shop sei die Resonanz aus dem Norden groß gewesen, sagte Jerry Cerweny, Geschäftsführer der CWE Trading Zwei GmbH, die die zwei Geschäfte betreibt. „Wir kommen jetzt zu den Kunden direkt vor Ort.“

Großes Sortiment: Hanf-Fachladen eröffnet im Nedderfeld Center

Zielgruppe seien kaufkräftige Menschen über 55, sagte Cerweny. Die „Hanf“-Läden bewegten sich „im stark wachsenden Markt des Wellness Cannabis“.

Berauschend ist höchstens das Erlebnis in den Filialen selbst: Produkte mit THC werden nicht verkauft, nur solche, die den nicht-psychoaktiven Wirkstoff Cannabidiol (CBD) enthalten. Sobald die Bundesregierung Cannabis legalisiert hat, strebe die Kette allerdings eine Lizenzierung als Fachgeschäft an.