Alle Kinos im Check: Das sind Hamburgs (un)beliebteste Filmtheater

Im deutschlandweiten Kino-Ranking hat es Hamburg nach ganz vorne geschafft. Das Savoy Filmtheater landete mit 4,8 von 5 Sternen auf Platz zwei der beliebtesten Kinos in Deutschland und in Hamburg auf Platz 1. Am unbeliebtesten in Hamburg ist hingegen das CinemaxX Wandsbek.

Insgesamt wurden 300 Kinos in 43 deutschen Städten vom Vergleichsportal Testberichte.de geprüft und verglichen. Auch 340.000 Tausend Online-Bewertungen sowie die Anzahl der Sitzplätze der Kinos wurden in das Ranking mit aufgenommen.

Hamburg: 300 Kinos im Check – das sind Hamburgs (un)beliebteste Filmtheater

Entstanden ist dadurch ein umfangreiches Kino-Ranking für Deutschland – und Hamburg ist ganz vorne mit dabei! Überraschenderweise werden Programmkinos den großen Multiplexen vorgezogen, kein einziges von ihnen hat es auf die vorderen Plätze geschafft.

Das Savoy Filmtheater (St. Georg) zeigt hauptsächlich Filme in englischer Originalversion und kann seine Besucher zudem mit seiner Atmosphäre, bequemen Sitzen und besonders viel Beinfreiheit begeistern.

Ebenso sieht es in anderen deutschen Städten aus, die Programmkinos mit besonderen Vorführungen und kreativen Events landen im Ranking weit vor den Groß-Kinos.

Das komplette Hamburg-Ranking im Überblick:

1. Savoy Filmtheater

2. Passage Kinos

3. Astor Film Loung HafenCity

4. Zeise Kinos

5. Studio-Kino Hamburg

6. Metropolis Kino

7. Abaton Kino

8. Holi Kino

9. 3001 Kinos

10. Elbe Filmtheater

11. Koralle Lichtspielhaus

12. Magazin Filmkunsttheater

13. Blankeneser Kino

14. UCI Kinowelt Wandsbek

15. Hansa Filmstudio

16. Schanzenkino 73

17. UCI Kinowelt Othmarschen Park

18. Alabama Kino

19. CinemaxX Dammtor

20. CinemaxX Harburg

21. UCI Kinowelt Mundsburg

22. CinemaxX Wandsbek

Auch im Hamburger Ranking bleiben also die Multiplexe hinter den Programmkinos. Aber: Auch der letzte Platz schnitt mit 4,1 von 5 Sternen relativ gut ab. (se)