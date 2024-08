Wichtige Pendler-Strecke ein Jahr lang gesperrt – damit die S-Bahn kommen kann

Pendler brauchen starke Nerven: Seit anderthalb Jahren wird schon an der Verlängerung der S-Bahn-Linie S5 ins schleswig-holsteinische Kaltenkirchen gearbeitet. Ist sie einmal fertiggestellt, profitieren tausende Pendler aus dem Norden davon – bis dahin müssen sie aber noch durchhalten. Nun wird ein Streckenabschnitt der AKN Linie A1 für mehr als ein Jahr voll gesperrt.

Die dritte Bauphase der S5-Verlängerung steht in den Startlöchern. Ab 2. September wird die Strecke der AKN Linie A1 zwischen Burgwedel und Ellerau voll gesperrt – bis voraussichtlich 5. September 2025. Die Linien A2 und A3 sind davon nicht betroffen.

Streckenabschnitt der AKN A1 für ein Jahr gesperrt

Für den genannten Streckenabschnitt fahren dann Busse statt Zügen. Der neue Fahrplan sowie die Ersatzhaltestellen sind im Detail auf der AKN-Website zu finden. Einheitlich gilt aber, dass die Ersatzbusse von Montag bis Samstag von 5 bis 23 Uhr im 20-Minuten-Takt fahren. Sonntags fahren die Busse dann nur noch alle 30 Minuten. Außerdem werden von Montag bis Freitag zusätzliche Verstärkerbusse zwischen Quickborn und Burgwedel eingesetzt. In den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag verkehren die Busse im 60-Minuten-Takt.

Insgesamt rechnet das Bahnunternehmen mit einer Fahrtzeitverlängerung von 20 bis 30 Minuten, abhängig von Tageszeit und Verkehrslage. Wer in Richtung Hamburg City fahren möchte, dem wird für die Zeit die AKN Linie A2 über Norderstedt Mitte empfohlen.

Busersatzverkehr für Pendler eingerichtet

Seit Januar 2023 wird an der Elektrifizierung der Strecke zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen gearbeitet. Dafür soll die Linie der S5 verlängert werden, die bislang nur bis zur Elbgaustraße fährt. Sind die Arbeiten abgeschlossen, haben Pendler künftig eine direkte Verbindung zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Kaltenkirchen, ohne Umstieg in Eidelstedt.

Doch das bedeutet viel Arbeit: Alle fünf Stellwerke entlang der Strecke müssen ausgetauscht werden. Auch neue Oberleitungen müssen errichtet werden.

In der kommenden Bauphase gibt es große Ziele: Für Bönningstedt und Quickborn sind neue Stellwerke geplant und in Ellerau soll der Bahnsteig umgebaut werden. Zwischen Quickborn und Ellerau soll ein zweites Gleis gebaut werden und der Bahnübergang an der Bahnstraße in Ellerau wird ebenfalls zweigleisig ausgebaut. Neben Arbeiten an der Oberleitung sollen endlich die Arbeiten an der Lärmschutzwand in Ellerau abgeschlossen werden. (mwi)