Aida Perla: Suche nach vermisstem Mann eingestellt – Kreuzfahrt geht weiter

Seit Sonntag gilt ein Crew-Mitglied der „Aida Perla“ als vermisst. Das Schiff war von Hamburg aus über den Ärmelkanal in Richtung Spanien aufgebrochen. Küstenwache und Crew-Kolleg:innen haben stundenlang nach dem Mann gesucht – ohne Erfolg.

Die Hoffnung, dass das vermisste Crew-Mitglied der „Aida Perla“ bald gefunden wird, ist am Montag deutlich gesunken: Die britische Küstenwache hat die Suche am Vormittag nach mehr als einem Tag eingestellt.

Aida Perla: Mann über Bord – Suche erfolglos eingestellt

„Die Suche blieb bislang bedauerlicherweise erfolglos“, teilte eine Aida-Sprecherin auf MOPO-Anfrage mit. Am frühen Sonntagmorgen war den Angaben zufolge ein männliches Crew-Mitglied im Gebiet des Ärmelkanals über Bord gegangen. Die Rettungskräfte waren gegen 8.55 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden.

Im Anschluss hatte das MRCC Dover, die Koordinierungsstelle für die Seenotrettung, die Leitung der Suchaktion übernommen. „An ihr waren behördliche Schiffe, ein Hubschrauber sowie ‚Aida Perla‘ beteiligt“, sagte die Sprecherin.

Die „Aida Perla“ war bereits am Sonntagabend nach rund neun Stunden von der Suche entbunden worden. Anschließend nahm das Kreuzfahrtschiff die Fahrt in Richtung La Coruna (Spanien) wieder auf. Dort soll es am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ankommen.

Aida Perla: Bereits Tourabbruch in der vergangenen Woche

„In dieser schwierigen Zeit sind wir mit unseren Gedanken bei der Familie des Vermissten und seinen Kollegen und Kolleginnen. Darüber hinaus stehen wir im engen Austausch mit seiner Familie und der Crew“, sagte die Sprecherin weiter.

Bereits auf der vorherigen Tour der „Aida Perla“ hatte es einen Zwischenfall gegeben: Aufgrund des Sturms über der Ostsee hatte das Schiff seine Route anpassen müssen und war schon am Donnerstag statt wie geplant am Freitag nach Hamburg zurückgekehrt.