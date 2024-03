Aida startet Festival-Kreuzfahrten ab Hamburg – mit diesen Stars

Aida Cruises stellt auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin Teile des Programms für das laufende Jahr vor. Ein Trend: Themenkreuzfahrten mit unterschiedlichen Stars an Bord. Mehr als 40 Prominente werden in diesem Jahr auf „Aida“-Kreuzfahrten auftreten. Sogar ein Festival ist im Angebot.

Vom 7. bis 11. Mai 2024 bietet Aida Cruises auf der „AidaPrima“ die Möglichkeit, während einer viertägigen Kurzreise von Hamburg über Kopenhagen und zurück ein Festival zu erleben. Das Line-up umfasst Acts wie Sido, Alle Farben, Gentleman, Stefanie Heinzmann und viele mehr. Neben den Musikern werden auch diverse DJs an Bord sein, um für Stimmung zu sorgen.

Für Passagiere, die lieber lachen statt tanzen, bietet Aida zwei Kreuzfahrten mit Comedy-Auftritten an. Die erste, die „Moin Cruise“ (23. bis 30. April 2024), wird von Otto Waalkes begleitet, dabei ist auch ein Shanty-Chor. Bei der „Comedy Cruise“ (29. Juni bis 6. Juli 2024) gibt es Auftritte von Comedians wie Bastian Bielendorfer, Matze Knop und Marc Weide.

Bei weiteren Themenfahrten sind unter anderem Stars wie Motsi Mabuse, Renata und Valentin Lusin, Mickie Krause, Hermes House Band, Rotzlöffl, DJ Paraiso und voXXclub dabei. (vc)