„Ärgerlich“: Neues Mö-Schild ist falsch bedruckt

Seit Mittwoch ist die Mönckebergstraße auch einer Frau gewidmet. Jetzt erinnert die Straße in der City nicht mehr nur an den früheren Hamburger Ersten Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg, sondern auch an seine Schwiegertochter Vilma Mönckeberg-Kollmar. Blöd nur: Ausgerechnet zu diesem Anlass hat sich ein Fehler auf dem frisch enthüllten Schild eingeschlichen.

Stolz präsentierten Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Ralf Neubauer (SPD), Chef des Bezirksamts Mitte, am Mittwoch das schicke neue Straßenschild für die Mönckebergstraße. Auf einer ergänzenden Platte wird von nun an an das Leben der Literaturwissenschaftlerin Vilma Mönckeberg-Kollmar (1892-1985) erinnert. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich: Irgendwas stimmt da nicht.

Mönckebergstraße: Bezirk muss neues Schild austauschen

Tatsächlich: Es ist ein kleiner, feiner Rechtschreibfehler zu sehen. Vilma Mönckeberg-Kollmar sei nämlich „Rezitatorin vor Lyrik“, steht dort. Doch stattdessen müsste es heißen: „Rezitatorin von Lyrik“.

Die MOPO hakt beim Bezirksamt Mitte nach. „Ärgerlich, gerade bei so einem Anlass“, heißt es dort auf Nachfrage. Der Patzer sei erst vor Ort aufgefallen. Wie es zu dem Fehler kam, sei unklar. Es könnte ein falscher Datensatz an die Druckerei übermittelt worden sein, vielleicht schlich sich der Rechtschreibfehler auch erst dort ein.

Das Schild werde jetzt „schnellstmöglich“ ausgetauscht. Immerhin: Der finanzielle Schaden halte sich in Grenzen, allzu teuer sei ein neues Straßenschild nicht.

