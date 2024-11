Parkplätze weg! Ärger um neue Buslinie in Hamburg – Teilerfolg für Handwerker

Die Haltestellen-Masten stehen schon: Ab Dezember soll der neue Express-Bus X27 den Bahnhof Bergedorf mit Poppenbüttel verbinden. Eine laut der Hochbahn „lang erwartete“ Linie, die bei den ansässigen Handwerkern im Poppenbütteler Bogen allerdings auf wenig Gegenliebe stieß. Der Grund: deutlich weniger Parkplätze. Nach dem MOPO-Bericht könnte jetzt aber Bewegung in die verhärteten Fronten kommen.

Geplant ist, dass die Busse am Poppenbütteler Bogen nicht nur halten, um Fahrgäste einzusammeln, dort ist auch gleichzeitig die Endhaltestelle. „Das bedeutet, dass es auch Plätze für die Busse gibt, wo sie Pause machen“, erklärte Sebastian Hildebrandt bereits vor einigen Wochen der MOPO. Er ist Geschäftsführer seiner gleichnamigen Garten- und Landschaftsbaufirma.

Poppenbütteler Bogen: Parkplätze fallen wegen X27 weg

Die Hochbahn nennt das „Überliegerplätze“, drei davon sind in der Straße geplant, dafür fallen allerdings 18 Parkplätze weg. „Wir sind absolut nicht gegen die Buslinie“, betonte Mistreiterin Alina Mackens von der Sanitär- und Heizungsinstallations-Firma „Mackens + Sohn“. „Aber hier gibt es unter der Woche sowieso schon sehr wenige Parkplätze.“ Insgesamt 48 Handwerksbetriebe sitzen am Poppenbütteler Bogen, besonders morgens herrscht hier Hochbetrieb. Viele Lkw müssten bereits in zweiter Reihe entladen.

Alina Mackens und Sebastian Hildebrandt sind Geschäftsführer von zwei der insgesamt 48 Handwerksbetriebe am Poppenbütteler Bogen. Marius Röer Alina Mackens und Sebastian Hildebrandt sind Geschäftsführer von zwei der insgesamt 48 Handwerksbetriebe am Poppenbütteler Bogen.

Die CDU befürchtet zudem eine Verschlechterung für die Parkplatzsituation der Anwohner. „Die Stadt verkennt die Situation vor Ort, wenn sie behauptet, dass keine übermäßig angespannte Parkraumsituation im Poppenbütteler Bogen herrscht“, sagt Wolfgang Kühl von der CDU-Fraktion in Wandsbek. „Die Anwohner der benachbarten Wohnstraßen wie Kreienhoop und Schäperdresch klagen schon seit langem darüber, dass viele Arbeitnehmer aus dem Gewerbegebiet Poppenbütteler Bogen dort werktags parken.“

Nachdem sich dann auch der Mobilitätsausschuss in Wandsbek einschaltete, gingen die Verkehrsbehörde, das Bezirksamt und die Hochbahn noch einmal in Abstimmungen. Wie eine Schriftliche Kleine Anfrage des CDU-Verkehrsexperten Richards Seelmaecker jetzt zeigt, ist derzeit in Planung, die „Überliegerplätze“ von drei auf zwei zu reduzieren.

Neue Buslinie X27 fährt ab Dezember nach Poppenbüttel

Der Vorschlag der Gewerbetreibenden, die Buskehre vollständig an die Kreuzung Harksheider Straße/Kupferteich zu verlegen, wurde allerdings abgelehnt. Dazu müssten laut Verkehrsbehörden-Sprecher Dennis Krämer mehrere Bäume gefällt und umfangreichere Umbauten vorgenommen werden müssen. „Das hätte zusätzliche Kosten und eine deutliche Verzögerung der Linie zur Folge gehabt.“

„Nach Beginn der neuen Buslinie ab dem 15. Dezember wird die CDU die Parkplatzsituation im Poppenbütteler Bogen und in den benachbarten Wohnstraßen, sowie die kritische Einbiegesituation der Busse aus dem Poppenbütteler Bogen in die Harksheider Straße beobachten und bei Bedarf Verbesserungen fordern“, kündigte Kühl an.

Die Busse der Linie X27 sollen ab dem 15. Dezember im 20-Minuten-Takt zwischen dem Bahnhof Bergedorf und Poppenbüttel pendeln. Die Strecke von Bergedorf nach Billstedt verkürzt sich so von 31 auf 21 Minuten, die Strecke Billstedt – Rahlstedt auf 26 statt 36 Minuten und die Strecke Rahlstedt – Poppenbüttel auf 25 statt 41 Minuten.