Ärger an der Süderstraße: Vize-Chef des Hamburger Tierschutzvereins zurückgetreten

Erneut Unruhe beim Hamburger Tierschutzverein HTV an der Süderstraße: Knapp ein Jahr nach den Vorstandswahlen hat überraschend der Zweite Vorsitzende das Handtuch geworfen. Es ist nicht der erste Rücktritt in dem neuen Vorstand, der im vergangenen Jahr nach einer medialen Schlammschlacht das Ruder im Verein übernommen hat.

„Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser 2. Vorsitzender Jens Schmidt und unser Beisitzer Nick Martens ihre Ämter niedergelegt haben“, heißt es in einer Mitteilung auf der Seite des HTV. Im vergangenen Jahr war der Tierschutzverein häufig in den Schlagzeilen gewesen, unter anderem wegen behördlicher Razzien und Brandbriefen der Belegschaft, die der damaligen Vereinsleitung Mobbing vorwarfen. Der neue Vorstand hatte Ruhe und Transparenz versprochen.

Nach MOPO-Informationen ist es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Auseinandersetzungen im Vorstand gekommen. In seiner Mitteilung nennt der Verein unter der Leitung von Vorstandschefin Janet Bernhardt (41) jedoch keine Gründe für die Rücktritte, zitiert den scheidenden Jens Schmidt (52) stattdessen mit emotionalen Worten über seinen Pflegehund Rolf, der zwei Tage nach seiner Wahl in den Vorstand verstorben sei: „Nach seiner Erlösung, nur zwei Tage, nachdem ich das Amt angetreten habe, war es für mich eine Achterbahn der Gefühle – nur gab es zu diesem Zeitpunkt kein Aussteigen für mich. Doch nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen, um aus der Achterbahn auszusteigen und mich auf einen neuen Lebensabschnitt zu freuen: mit einer süßen kleinen Pekinesen-Hündin, die meine Frau und ich aus dem Tierheim übernommen haben.“

Auch Beisitzer Nick Martens nennt keine Gründe für seinen Rücktritt: „Für mich geht eine ereignisreiche, spannende und emotionale Zeit zu Ende: angefangen als Zivi, dann als ungelernte Hilfskraft gearbeitet, anschließend die Ausbildung zum Tierpfleger und zum Hundetrainer absolviert und schließlich Beisitzer im Vorstand geworden. Ich habe den Hamburger Tierschutzverein und er mich lange begleitet. Ich verabschiede mich nun aus offizieller Funktion, jedoch nicht aus dem Tierschutz.“

Gegenüber de MOPO erklärt Vereinschefin Janet Bernhardt: „Ich hätte gerne mit beiden weiter gearbeitet. Wir werden jetzt zügig Nachfolger suchen.“

Der langjährige HTV-Schatzmeister Manfred Graff war bereits kurz nach seiner Bestätigung im Amt zurückgetreten. Für ihn wurde der 82-jährige Edgar Kiesel berufen.

Der Vorstand um Tierpflegerin und Rettungssanitäterin Janet Bernhardt hatte die Vereinsleitung im April 2020 übernommen, nach einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht mit der vorherigen Vereinsvorsitzenden Sandra Gulla. Die Herausforderer warfen der Vereinschefin unter anderem ihren autoritären Führungsstil und strengen Veganismus vor.