Adventstipp der MOPO-Redaktion: So lecker schmeckt der Winter

Ein besonders weihnachtlicher Ausblick, deftige und süße Gaumenfreuden, sportliches Wintervergnügen, eine bunte Parallelwelt oder der perfekte Fluchtort vor dem ganzen Shopping- und Glühwein-Trubel: Hier verraten MOPO-Redakteure ihre ganz persönlichen Tipps, wie man auch in herausfordernden Zeiten in Adventsstimmung kommt. Denn seien wir ehrlich: Die Zeit vor Weihnachten ist zwar besonders stressig, aber auch auf ihre ganz eigene Art und Weise magisch, wenn man sich drauf einlässt. Heute verrät Redakteurin Ann-Christin Busch die Gaumenfreude, die bei ihr Adventsstimmung aufkommen lässt. Eine schöne Adventszeit wünscht die MOPO-Redaktion!

Jeden Dezember backe ich mit einer guten Freundin Bratäpfel. Wir schalten die Lichterketten ein, legen Weihnachtsmusik auf und dann geht’s ab in die Küche.

Mein Rezept für Bratäpfel

Das Rezept in Kurzfassung: Zuerst holen wir das Kerngehäuse aus den Äpfeln. Anschließend stecken wir eine Masse aus Marzipan, Rosinen und Mandelstiften hinein. Die Äpfel setzen wir in eine gefettete Auflaufform. Noch ein paar Butterflöckchen obendrauf, damit das Ganze nicht anbrennt – dann geht’s ab in den Ofen.

Passend dazu wärmt eine von uns den Glühwein oder Fruchtpunsch auf, die andere kümmert sich um die Vanillesoße. Nach etwa 30 Minuten sind die Äpfel fertig. Ein herrlicher Duft strömt aus dem Ofen – damit beginnt für mich die Weihnachtszeit.