Sierichs Winterzauber 2022 – Der zauberhafte Familien-Wintermarkt im Norden Hamburgs

Im Herzen des Hamburger Stadtparks in Winterhude empfängt Sie an allen Adventswochenenden vom 26.11. bis 18.12.2022 wieder die Winterwunderwelt von Sierichs Winterzauber. Lassen Sie sich verzaubern und erleben Sie, wie bei Ihrem Besuch die wohlige Winterweihnachtsstimmung in Ihnen erwacht.

Sierichs Winterzauber ist einfach märchenhaft und wird auch 2022 große und kleine Besucher wieder in Bann der Weihnachtsstimmung ziehen. Der große Kinderbereich ermöglicht es Kindern, einer jährlichen Tradition folgend, an allen Wochenenden eine unbeschwerte Zeit mit Spiel und Spaß zu erleben. Ob Bungeetrampolin, Bullriding und Virtual Reality Spiele im überdachten Igluzelt oder Kinderkettenkarussell, Bobbycar-Parcour und Bastelzelt – alles steht bereit. Ihre Kinder werden sich sicherlich über die vielfältigen Attraktionen freuen.

Auch für die Erwachsenen ist bestens gesorgt. Transparente Dächer, viele Sitzgelegenheiten mit Decken und Wärmestrahlern garantieren bei Glühwein und Weihnachtsleckereien Wohlfühlmomente im Kreise von Freunden und Verwandten.

Und nicht zu vergessen – jeden Sonntag von 15 bis 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Das Team von Sierichs Winterzauber freut sich auf Ihren Besuch!

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist durch die günstige Anbindung unseres Wintermarktes am Stadtparksee denkbar einfach. Die U-Bahnstationen Borgweg und Saarlandstrasse sowie die S-Bahnstation Alte Wöhr sind alle nur wenige Fußminuten entfernt. Auch Parkplätze sind durch den Stadtpark reichlich vorhanden.