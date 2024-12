Adventstipp der MOPO-Redaktion: Kakao mit Schuss und die Kuscheldecke

Ein besonders weihnachtlicher Ausblick, deftige und süße Gaumenfreuden, sportliches Wintervergnügen, eine bunte Parallelwelt oder der perfekte Fluchtort vor dem ganzen Shopping- und Glühwein-Trubel: Hier verraten MOPO-Redakteure ihre ganz persönlichen Tipps, wie man auch in herausfordernden Zeiten in Adventsstimmung kommt. Denn seien wir ehrlich: Die Zeit vor Weihnachten ist zwar besonders stressig, aber auch auf ihre ganz eigene Art und Weise magisch, wenn man sich drauf einlässt. Heute verrät Digitalchefin Eva Jost den Ort, der bei ihm Adventsstimmung aufkommen lässt. Eine schöne Adventszeit wünscht die MOPO-Redaktion!

Weihnachtsstimmung. Ach, ja, schwierige Kiste. Ähnlich wie Schlaf. Den sollte man auch nicht herbeisehnen, dann wird’s eher nix. Aber vergangenen Samstag, da hat sie mich angeflogen, eine leise Vorfreude auf den Advent und die Feiertage, aus heiterem Himmel.

Platte drauf, Stimmung an

Die Bedingungen waren ideal: Draußen vor der Tür ein bisschen Schnee und drinnen in meinem Kopf wenig Gestöber. Die Züge Richtung Familie waren endlich gebucht und die Panik, weil ich weder Geschenke noch Ideen für selbige habe, ist noch nicht vollumfänglich ausgebrochen. Ein Dazwischensein, das ich auszukosten gedenke, wenn es denn eintritt.

Dafür habe ich ein ausgiebig getestetes Rezept: Ab unter die Weihnachtsdecke und rauf aufs Sofa, Kakao mit einem Schuss vom „guten Pott“ in die Tasse und „This ain’t New Jersey“ von Smith & Burrows in Dauerschleife auf die Ohren, weil keiner so schön über das „Alle Jahre wieder“ singt wie diese Briten.

Da rieselt der Schnee, da läuten die Glocken, es wird zünftig gestritten und sich besinnlich versöhnt. Ist das Leben nicht schön? Aber ja. Auf Weihnachten!