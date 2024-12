Adventstipp der MOPO-Redaktion: Bei Klewi schmeckt’s köstlich

Ein besonders weihnachtlicher Ausblick, deftige und süße Gaumenfreuden, sportliches Wintervergnügen, eine bunte Parallelwelt oder der perfekte Fluchtort vor dem ganzen Shopping- und Glühwein-Trubel: Hier verraten MOPO-Redakteure ihre ganz persönlichen Tipps, wie man auch in herausfordernden Zeiten in Adventsstimmung kommt. Denn seien wir ehrlich: Die Zeit vor Weihnachten ist zwar besonders stressig, aber auch auf ihre ganz eigene Art und Weise magisch, wenn man sich drauf einlässt. Heute verrät Chefreporter Olaf Wunder die Orte, die bei ihm Adventsstimmung aufkommen lassen. Eine schöne Adventszeit wünscht die MOPO-Redaktion!

So richtig in Adventsstimmung komme ich an zwei Orten: bei meiner Mutter zu Hause, wenn sie ihren Christstollen gebacken hat und ich davon naschen darf – und bei meinem alten Freund Ernst Wilhelm Klewinghaus, der genauso wie ich aus dem Bergischen Land (NRW) stammt und heute auf der Uhlenhorst (Hofweg 50) zusammen mit seiner Frau ein Restaurant betreibt.

Das könnte Sie auch interessieren: Bock auf Glühwein? Bock auf was Besonderes? Dann ab zum StrandPauli-Wintermarkt!

„La Fée“ heißt es. Es ist zu jeder Jahreszeit zu empfehlen, aber vor allem jetzt vor Weihnachten. Ich finde, Klewi ist ein Design-Genie. Sieht ganz toll adventlich aus bei ihm, ohne kitschig zu sein. Ich will aber nicht zu viel verraten. Wenn Sie dem „La Fée“ einen Besuch abstatten, dann probieren Sie doch mal Klewis Gänsebraten (56 Euro) oder die halbe Ente (46 Euro). Gibt’s übrigens beides auch außer Haus. Guten Appetit.