Bock auf Glühwein? Bock auf was Besonderes? Dann ab zum StrandPauli-Wintermarkt!

Ja, richtig gelesen! Der chillige BeachClub neben den Landungsbrücken hat auch im Winter geöffnet! Und das schon seit 2015! Hier könnt ihr entspannt mit ‘ner Bratwurst in der Hand durch den beleuchteten Winterwald schlendern oder für Privat- und Firmenfeiern unsere Alm-Hütte mieten – und das noch bis März! Direkt am Strand, direkt an der Elbe! Kuschelt euch ab sofort mittwochs bis sonntags gemütlich in Decken ein und genießt mit Lumumba und hausgemachtem Glühwein den winterlichen Strand. Absolut einmalig in Hamburg! Weihnachtsmarkt StrandPauliStyle eben.

Wem der überdachte Teil vom Strand immer noch zu frisch ist, darf gern im mollig warmen Restaurant Platz nehmen: einer im Winter komplett verglasten spanischen Hacienda – den Temperaturen in Hamburg angepasst. Hier erwarten euch leckeres Fondue (Fleisch, Fisch oder Käse), Hamburger Pannfisch, Steinpilz-Ravioli mit gehobelten Trüffeln, ein veganes Hauptgericht und wechselnde Tagesgerichte. Immer im Fokus: Nachhaltigkeit und Regionalität! Dazu gibt’s exquisite Weine und Brände aus Deutschland und herrlich leckere Winter-Cocktails. Cheers!

Fürs Frühstück am Wochenende und das Fondue empfehlen wir vorab zu reservieren: per Mail an reservierungen@strandpauli.de. Ansonsten schaut einfach mal spontan beim Winterzauber auf StrandPauli vorbei. Aktuelle, wetterabhängige Öffnungszeiten findet ihr jede Woche neu auf www.strandpauli.de

Generell gilt:

Mi + Do 17 – 23 Uhr

Freitag 17 – 23:59 Uhr

Samstag 12 – 23:59 Uhr

Sonntag 10 – 18 Uhr

Sonntag Frühstück 10 – 12 Uhr