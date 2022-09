Achtung Staugefahr! Bauarbeiten an wichtigem Verkehrsknoten in Hamburg

Wegen Bauarbeiten an einem wichtigen Verkehrsknoten im Südosten Hamburgs müssen Autofahrer am Wochenende mit weitreichenden Behinderungen auf der A1 und der A255 rechnen.

Der Hauptfahrstreifen in Richtung Bremen werde von 1 Uhr am Samstagmorgen bis 22 Uhr am Sonntagabend im Dreieck Norderelbe gesperrt, teilte die Autobahn GmbH Nord am Freitag mit.

Bauarbeiten: Staugefahr am Wochenende auf A1 und A255

Auch die dort einmündende A255 aus der Hamburger Innenstadt ist betroffen. Deren Hauptfahrstreifen in Richtung Bremen/Hannover werde ebenfalls nicht befahrbar sein, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Massenkarambolage: Fünf Autos kollidieren, eins brennt – neun Verletze

Der Verkehr werde jeweils einstreifig an der Baustelle vorbeigeleitet. Zudem sei eine Umleitung über die B75 ausgeschildert. Im Dreieck Norderelbe müssen Fahrbahnschäden beseitigt werden. (dpa/mp)