Achtung, Staugefahr! A7 in Hamburg das ganze Wochenende dicht

Wegen Bauarbeiten zum Ausbau der A7 in Hamburg wird die Autobahn inklusive des Elbtunnels am Wochenende voll gesperrt.

Von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr wird die A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark weder in Richtung Hannover noch in Richtung Flensburg befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Die Anschlussstellen zwischen Volkspark und Heimfeld werden am Freitag bereits um 21 Uhr geschlossen.

Während der Sperrung soll der Bau des Lärmschutztunnels Altona ein entscheidendes Stück vorankommen. An der Behringstraße, welche die Autobahn an der Anschlussstelle Othmarschen quert, sollen Betonfertigteile eingehoben werden. Sie sind vorgezogene Elemente des künftigen Tunnels und zugleich die Basis für eine verbreiterte Querung über die A7.

Zudem soll eine neue Verkehrsführung eingerichtet werden. Der gesamte Verkehr mit jeweils drei Spuren in Nord- und Südrichtung werde auf die Richtungsfahrbahn Flensburg verlegt, hieß es. Damit wird das Feld frei, um die Fahrbahn in Richtung Hannover zu verbreitern und die Weströhre des 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnels zu bauen. (dpa)