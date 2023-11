Seit die goldenen Busse von Moia in Hamburg unterwegs sind, ist sie als Fahrerin vorne mit an Bord: Michaela (*Name von der Redaktion geändert) bringt die Fahrgäste des Shuttle-Dienstes seit 2019 in alle möglichen Ecken der Hansestadt. Ihr mache die Arbeit Spaß, berichtet sie – wären da nicht das leidige Thema Toilettenpausen. Im Gespräch mit der MOPO packt sie aus: Viele Fahrer fühlten sich verunsichert, die Stimmung sei angespannt. Das Unternehmen wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe.