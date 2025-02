Achtung Glätte! Hamburger Stadtreinigung seit frühem Morgen im Dauereinsatz

Vorsicht, Glätte! Nach den Schneefällen am Donnerstag ist die Stadtreinigung am frühen Freitagmorgen wieder im Großeinsatz im Hamburger Stadtgebiet unterwegs.

Mehr als 500 Einsatzkräfte der Stadtreinigung sind mit etwa 360 Fahrzeugen seit 1 Uhr morgens in der Hansestadt aktiv. Das sei nötig gewesen, da der Schneeregen von Donnerstag in der Nacht bei Temperaturen von bis zu minus drei Grad gefroren sei.

Glätte in Hamburg: Stadtreinigung seit 1 Uhr im Einsatz

Gestreut wurden wichtige Hauptverkehrsstraßen, Busstrecken, Verbindungsstraßen, Busbuchen und -haltestellen, Zebrastreifen, Gehwege ohne Anlieger und ein ausgewähltes Radnetz. Trotzdem könne es weiterhin stellenweise glatt sein, warnt die Stadtreinigung und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht. Nach Angaben der Polizei gab es auf den Straßen am frühen Morgen keine schweren Verkehrsunfälle.

Anlieger sind dafür verantwortlich, vor ihren Grundstücken gegebenenfalls zu räumen und zu streuen. Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, nur abstumpfende Stoffe.

„So ein bisschen Schnee kommt noch, aber das werden nicht mehr die ganz großen Mengen“, sagte Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst. Die Temperaturen am Freitag liegen dabei rund um den Gefrierpunkt. Um das Wochenende sinken die noch einmal deutlich – zumindest in der Nacht. Und am Wochenende sinken die deutlich – zumindest in der Nacht. „In der Nacht zum Sonntag sind bis zu minus sieben Grad Celsius möglich. Das wird knackig kalt“, so Schmidt. In den darauffolgenden Nächten könne es sogar noch einmal kälter werden. (aba/dpa)