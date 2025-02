Wintereinbruch in Hamburg! Stadtreinigung die ganze Nacht im Einsatz

Huch, was ist das denn draußen vor dem Fenster? Am frühen Donnerstagmorgen rieselten plötzlich Schneeflocken vom Hamburger Himmel. Die Stadtreinigung ist seit ein Uhr im Einsatz.

Aktuell zieht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckgebiet über Deutschland. Vor allem über dem südöstlichen Schleswig-Holstein und an der Elbe stiegen in der Nacht zu Donnerstag die Chancen auf Schneefall, sagte Meteorologin Mareike Pohling bereits am Mittwoch.

Stadtreinigung seit ein Uhr morgens im Schnee-Einsatz

Auch in Hamburg fielen am frühen Donnerstag die Schneeflocken. Deswegen ist der Winterdienst der Stadtreinigung bereits seit ein Uhr nachts unterwegs. Die rund 150 Einsatzkräfte streuen Hauptverkehrsstraßen, Busstrecken und ein ausgewähltes Radnetz. „Trotz des Einsatzes kann es stellenweise weiterhin glatt sein“, warnt die Stadtreinigung in einer Mitteilung. Alle Verkehrsteilnehmenden sollten mit Vorsicht unterwegs sein.

Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass Gehwege vor Grundstücken nicht in der Zuständigkeit der Stadtreinigung liegen, sondern in der der Anlieger. Diese Abschnitte müssen bei Bedarf mindestens ein Meter breit bis 8.30 Uhr geräumt werden. Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, nur abstumpfende Stoffe.

Da die Temperaturen in der Nacht bei minus drei Grad liegen und tagsüber nur knapp über den Gefrierpunkt klettern sollen, wird der Schnee erst einmal liegen bleiben. (aba/dpa)