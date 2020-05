Abstandsregeln in Hamburg: Das sagt die Polizei zur Lage am Wochenende

Das sonnige Wetter lockte am vergangenen Wochenende viele Hamburger nach draußen. Die Leichtsinnigkeit einiger sorgte dabei für Aufreger, denn nicht alle hielten sich an die noch immer geltenden Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen.

Am vergangene Wochenende prägten volle Parks, größere Treffen in der Schanze und Corona-Demos das Bild in Hamburg. Trotzdem griff die Polizei nicht immer hart durch und gab Regelverstoßern die Chance zur Einsicht. Darüber, wie weiterhin verfahren werden soll, scheint man sich zunächst nicht einig gewesen zu sein: Während die Polizei angab, weiterhin nur einzelne Kontrollen durchzuführen und die Präsenz nicht zu erhöhen, kündigte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) an, mehr Polizisten einzusetzen.

Halten die Hamburger Abstand? So war die Lage dieses Wochenende

So voll war es am Wochenende an den Landungsbrücken. Quandt Foto:

Die Lage scheint sich, wie auch schon im Laufe der Woche, beruhigt zu haben: Am Elbstrand Övelgönne war deutlich weniger los als am vergangenen Wochenende, wodurch auch der Abstand etwas besser eingehalten werden konnte. Die Spazierwege und Grünflächen wie an den Landungsbrücken und der Außenalster wurden von den Hamburgern weiterhin ausgiebig genutzt. Dabei schienen sich die meisten auch hier, sofern es möglich war, an die Abstände und Kontaktbeschränkungen zu halten.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Leichtsinn am Wochenende: Darum sind die Bußgeld-Zahlen trotzdem so niedrig

An der Außenalster nutzen wieder viele Hamburger die Gelegenheit frische Luft zu schnappen. Florian Quandt Foto:

Und was sagt die Polizei? „An diesem Wochenende wurden keine erhöhten Verstöße gegen die Auflagen verzeichnet. Die getroffenen Maßnahmen hielten sich – wie in den letzten Tagen auch – in Grenzen“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der MOPO. Die Hamburger hielten sich im Großen und Ganzen an die Auflagen, lautete das Fazit. Es habe auch keinen erhöhten Einsatz, sondern weiterhin punktuell und mit Augenmaß vorgenommene Kontrollen gegeben, die im Allgemeinen positiv aufgefasst worden seien.