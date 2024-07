Abrechnungsbetrug sorgt für Millionenschaden bei der Krankenkasse DAK

Millionen-Schaden für die DAK: Der Krankenkasse mit Hauptsitz am Nagelsweg in Hamburg sind in den vergangenen zwei Jahren satte 17,6 Millionen Euro flöten gegangen. Hintergrund ist ein massiver Abrechnungsbetrug!

Das sei ein neuer Höchstwert, teilte die Krankenkasse am Dienstag in Hamburg mit. Gegenüber dem vorherigen zweijährigen Berichtszeitraum 2020/2021 sei die Schadenshöhe um 40 Prozent gestiegen. Mehr als 4000 Fälle verfolgten die DAK-Ermittler, beinahe die Hälfte davon waren den Angaben der Krankenkasse zufolge dem Bereich Pflege zuzuordnen.

Häusliche Pflege war am stärksten vom Betrug betroffen

Insgesamt 12,1 Millionen Euro konnten die DAK-Ermittler aber zurückfordern. Mit einer Gesamtschadenshöhe von 4,6 Millionen Euro war häusliche Pflege in den Jahren 2022 und 2023 am stärksten von Betrug betroffen. Der Grund dafür seien hohe Kosten im Intensivpflegebereich und ein Mangel an qualifiziertem Personal, erklärte die DAK. Es wurden etwa Kosten für Fachkräfte abgerechnet, die gar nicht angefallen waren. Dicht dahinter folgte Betrug bei der Abrechnung von Arznei- und Verbandsmitteln mit einem Schaden von 4,5 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzien bei SPD-Mitgliedern und Rassismus-Vorwürfe: Streit in Hamburg eskaliert

Den deutlichen Schadensanstieg gegenüber dem vorherigen Zweijahreszeitraum 2020/2021 führte die DAK auch auf die Coronapandemie zurück, in der die Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen des Medizinischen Dienstes ausgesetzt worden waren. Die DAK ist nach eigenen Angaben eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Sie hat 5,5 Millionen Versicherte. (dpa)