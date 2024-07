Das ist sicherlich einmalig: Ein interner Parteistreit in der Harburger SPD eskalierte dermaßen, dass er jetzt in sechs Hausdurchsuchungen gipfelte! Teils standen die Beamten am frühen Morgen in den Kinderzimmern völlig verdatterter Jugendlicher. Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um gedungene Helfer, Rassismus und die Beschwerden darüber, ob die angeordneten Razzien überzogen waren.

Die Vorwürfe sind heftig, die Anwalt Mathias Frommann – selbst SPD-Mitglied und lange Zeit Bezirksamtsleiter in Nord – gegen Parteigenossen erhebt. „Hier möchte offenbar jemand verhindern, dass türkischstämmige erfolgversprechende Mitglieder der SPD Harburg auf gute Listenplätze kommen“, sagte er gegenüber dem NDR. SPD-Mitglieder mit türkischem Hintergrund fühlten sich diskriminiert.