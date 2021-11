Ab ins Winterquartier! Umzug für Hamburgs Alsterschwäne

Husch, husch, ab ins Bötchen! Hamburgs Alsterschwäne sind am Dienstag umgezogen – wie jedes Jahr im Herbst. Von der Außenalster ging es in ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich. Dort ist diesmal wieder ein Zelt aufgebaut. Aus guten Gründen.

Schwanenvater Olaf Nieß und sein Team haben einen Teil der Tiere am Mittag an der Rathausschleuse in der Innenstadt eingesammelt und mit dem Boot zu ihrem Winterquartier gefahren. Wie auch schon im vergangenen Jahr müssen die Mitarbeiter viele der restlichen Höckerschwäne zudem in ihren weiter entfernten Brutplätzen suchen.

Hamburg: Alsterschwäne ziehen ins Winterquartier

Der Grund dafür ist, dass die immer zahlreicher werdenden Wassersportler im Frühjahr und Sommer die Wasservögel aus ihren angestammten Brutplätzen vertrieben haben. Sie sind deshalb ins Alstergebiet und in die Kanäle ausgewichen. „Die Nutzung war in diesem Jahr nicht so intensiv wie im ersten Corona-Jahr. Aber die Gewässer sind schon intensiv genutzt worden. Und es gab deshalb durchaus auch Einbrüche bei den Nachwuchs-Zahlen“, sagte Schwanenvater Nieß. Konkrete Zahlen nannte er nicht.

Hamburgs Alsterschwäne werden in ihr Winterquartier gebracht. Lisa Maria Otte, (Bündnis 90/Grüne), Sprecherin für Tierschutz, und Schwanenvater Olaf Nieß fangen sie in der Rathausschleuse ein.

Weil im Norden erneut die Vogelgrippe kursiert, müssen die Alsterschwäne wieder in einem Zelt den Winter verbringen. So sollen sie vor anderen Tieren und damit vor einer Übertragung der Geflügelpest geschützt werden. Erst am Montag war bei einer toten Möwe der erste Fall in Hamburg bestätigt worden.

Alsterschwäne: Winterquartier in Eppendorf

Das Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich ist etwa 500 Quadratmeter groß. In dem mit Stroh ausgelegten Zelt befindet sich den Angaben zufolge zusätzlich ein kleiner Teich, in dem die Schwäne baden, fressen und gründeln können.

Das Hamburger Schwanenwesen hat eine jahrhundertelange Tradition. Das Amt des Schwanenvaters gibt es seit 1674. Die Schwäne gelten als eines der Wahrzeichen der Hansestadt.

Auf der Außenalster und ihren Gewässern gibt es etwa 120 Höckerschwäne. (dpa/se)