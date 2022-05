Ab heute gibt’s das 9-Euro-Ticket in Hamburg zu kaufen

Offiziell ist das vergünstigte 9-Euro-Monatsticket zwar noch immer nicht beschlossen. Doch die Verkehrsbranche steht schon vor der Zustimmung durch den Bundesrat, der am Freitag tagt, in den Startlöchern. In Hamburg startet der Verkauf bereits am heutigen Freitag.

Erhältlich ist das 9-Euro-Ticket laut HVV dann über die HVV-App, im HVV-Onlineshop, an fast allen Servicestellen und in vielen Bussen im Hamburger Umland. An Fahrkarten-Automaten, in Hamburger Bussen und in der HVV switch-App sei das Sonderticket erst ab 1. Juni zu bekommen.

Hamburg: HVV startet Verkauf des 9-Euro-Tickets

Es ist bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig und gilt in der 2. Klasse. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit, danach brauchen sie ein eigenes 9-Euro-Monatsticket. Die Fahrkarte ist personengebunden, es ist aber kein Foto erforderlich.

Die Sondertickets sollen jeweils neun Euro im Monat kosten, sind also viel günstiger als normale Monatskarten. Dies ist Teil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise. Zugleich soll es eine Schnupperaktion sein, um mehr Fahrgäste anzulocken und zum Umsteigen vom Auto zu ermuntern.

Als letzte Hürde muss dem 9-Euro-Ticket noch der Bundesrat zustimmen. Der kann am Freitag den Weg dafür frei machen, dass die Sonderaktion pünktlich zum 1. Juni startet. Die Länderkammer entscheidet abschließend über die Finanzierung.

Nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz soll der Bund unter anderem 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bereitstellen. Von den Ländern hatte es mehrfach Forderungen nach generell mehr Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gegeben. (dpa/fbo)