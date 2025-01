Wichtige Autobahn-Ausfahrt bald komplett dicht – für zwei Jahre!

Der Bau des neuen Autobahndeckels in Altona ist ein absolutes Mammutprojekt, das immer wieder Sperrungen und zuletzt sogar den Einbau einer abenteuerlichen Rampe nötig machte. Jetzt muss eine wichtige Ausfahrt für fast zwei Jahre sogar komplett dicht gemacht werden.

Dabei handelt es sich um die A7-Ausfahrt Bahrenfeld in Richtung Süden, die ab Ende Februar vollgesperrt wird. Das teilte die Autobahn GmbH mit, die zusammen mit der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) den Lärmschutztunnel baut.

Die betroffene Ausfahrt wird künftig komplett in den Tunnel integriert. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Anfang 2027 dauern. Dann soll auch die erste Tunnelröhre fertig sein.

A7 Ausfahrt Bahrenfeld ab Ende Februar komplett gesperrt

Die Quartiere können weiterhin über die Ausfahrt Volkspark erreicht werden. Je nach Fahrtziel empfiehlt die Autobahn GmbH ab der Schnackenburgallee die Ausweichroute über Farnhornweg, Elbgaustraße und Rugenbarg in Richtung Altona-West und Wedel sowie die Route über den Bornkampsweg in Richtung Altona-Ost. Entlang den Strecken würden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt.

Schon seit November 2024 können Autofahrer in Richtung Süden aufgrund der Tunnelarbeiten nicht mehr in Bahrenfeld auf die A7 auffahren. Stattdessen werden sie über ein Provisorium in Form einer Rampe und Brücke umgeleitet. Die etwa einen Kilometer lange, erhöhte Rampe verläuft von Bahrenfeld entlang der A7 und über die Baurstraße bis zur Auffahrt Othmarschen. Die Baurstraße hat sich dafür in eine Einbahnstraße in Richtung Süden verwandelt.

Die provisorische Rampe zur A7 nach Othmarschen. Unter der Straße wird bereits am Autobahndeckel gebaut. Florian Quandt Die provisorische Rampe zur A7 nach Othmarschen. Unter der Straße wird bereits am Autobahndeckel gebaut.

„Seit November hat die Polizei bereits 139 Verstöße gegen diese Einbahnstraßenregelung registriert“, sagte Karina Fischer von der Autobahn GmbH zuletzt im Mobilitätsausschuss in Altona. Viele davon kämen aus der Jürgen-Töpfner-Straße. „Wahrscheinlich sind das hauptsächlich Autofahrer, die zu der Wohnanlage Othmarscher Höfe oder zur Sportanlage Othmarschen wollen“, mutmaßt sie. Beide Anlagen können seit November nur noch über das Rampen-Provisorium ab der Anschlussstelle Bahrenfeld angefahren und nur in Richtung Behringstraße verlassen werden.