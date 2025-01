Seit Anfang November können Autofahrer in Richtung Süden nicht mehr in Bahrenfeld auf die A7 fahren. Stattdessen werden sie über ein recht abenteuerliches Provisorium in Form einer Rampe und Brücke bis zur Auffahrt Othmarschen umgeleitet. Mit dieser Umleitung wurde die Baurstraße gleichzeitig zur Einbahnstraße – was allerdings viele Autofahrer zu ignorieren scheinen. Die Autobahn GmbH zeigt sich vom Verhalten der Menschen frustriert und warnt vor den Gefahren der Ignoranz.