A7-Querung in Hamburg: Hier drohen ab Montag lange Staus

Autofahrer in Richtung Flughafen brauchen ab Montag starke Nerven: Wegen Reparaturarbeiten auf der Oldesloer Straße im Bereich der A7-Anschlussstelle Schnelsen-Nord kann es dort zu langen Staus kommen.

Grund für die Verzögerungen ist ein Leck in einer Druckwasserleitung. „Der Schaden muss schnellstmöglich behoben werden“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH.

Hamburg-Schnelsen: Reparaturarbeiten können bis zu 14 Tage dauern!

Hamburg Wasser werde gleich am Montag mit der Schadensbeseitigung beginnen. Dafür werde ein Fahrstreifen in Richtung Flughafen gesperrt. Leider ist die Sache wohl nicht ganz einfach: Laut einer Sprecherin werden die baulichen Maßnahmen voraussichtlich bis zu 14 Tage in Anspruch nehmen!

„Verkehrlich gehen wir davon aus, dass es zu Rückstaubildungen im Bereich der Ausfahrt AS HH-Schnelsen Nord (Richtungsfahrbahn Süd) kommen kann, da die Leistungsfähigkeit des Linksabbieger Richtung Flughafen durch die Fahrstreifenreduzierung auf der Oldesloer Straße beeinträchtigt wird“, so die Auskunft der Autobahn-Sprecherin.

Autofahrern, die zum Flughafen wollen, wird geraten, etwas mehr Fahrzeit einzuplanen oder andere Routen zu nehmen. (ng)