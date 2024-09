A7: Nächste XXL-Sperrung rund um den Elbtunnel angekündigt

Die nächste großräumige und langfristige Sperrung der A7 steht bevor. Diesmal geht es nicht um den Lärmschutztunnel – sondern um Deutschlands längste Straßenbrücke

Mitte Oktober steigt die Staugefahr auf der A7 in Hamburg einmal mehr drastisch: Der Elbtunnel wird von Freitag, 11. Oktober (22 Uhr) bis Montag, 14. Oktober (5 Uhr) erst in eine, später in beide Richtungen voll gesperrt – und zwar nicht nur der Elbtunnel, sondern der gesamte A7-Abschnitt zwischen Heimfeld im Süden und und Stellingen im Norden.

A7: Elbtunnel ein Wochenende lang komplett dicht

Ab Freitagabend (11. Oktober, 22 Uhr) wird die Sperrung in Richtung Norden eingerichtet. In die Gegenrichtung läuft der Verkehr noch auf zwei Spuren – aber auch das nur bis Samstagabend, 20 Uhr (12. Oktober). Dann geht bis Montagfrüh auch in Richtung Süden nichts mehr rund um den Elbtunnel. Die großräumige Umleitung über die A1, A21 und B205 ist ausgeschildert.

Grund für die erneute XXL-Sperrung ist die geplante Fahrbahnerweiterung von sechs auf acht Fahrstreifen auf der längsten Straßenbrücke Deutschlands, der mehr als vier Kilometern langen Hochstraße Elbmarsch südlich des Elbtunnels. (zc)